Mann wechselt nach Düdelingen

Jan MORAWSKI Luxemburgs bester Badmintonspieler kehrt zurück in die Heimat. Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio hat er weiterhin im Blick.

Badmintonspieler Robert Mann (Weltranglistenposition: 172) spielt in der kommenden Saison beim BC Düdelingen. Der 33-Jährige unterschrieb beim luxemburgischen Erstligisten einen Vertrag über zwei Jahre. "In der nächsten Saison werden viele gute Spieler aus dem Ausland in Luxemburg spielen. Da wollte ich dabei sein", sagte Mann, der zuvor für den deutschen Zweitligisten TuS Wiebelskirchen aufschlug.

Mit Mann kehrt der mehrfache Landesmeister und mit Abstand beste Spieler des Landes in die heimische Liga zurück. Neben den Europaspielen 2019 in Weißrussland peilt das Mitglied des COSL-Elitekaders weiterhin eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an. Aktuell spielt der Linkshänder bei den Benin International 2018 in Afrika.