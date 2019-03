Luxemburgs Badmintonprofi Robert Mann ist vom 21. bis 30. Juni bei den Europaspielen in Minsk mit dabei. Seine Weltranglistenposition reicht aus.

Mann für Europaspiele qualifiziert

Bei den Europaspielen in Minsk (21. bis 30. Juni) stellt Luxemburg auch im Badminton einen Sportler. Nationalspieler Robert Mann hat sich über seine Weltranglistenposition 168 unter den 30 qualifizierten Akteuren platziert.

Großer Favorit auf den Titel in Weißrussland ist der Däne Viktor Axelsen, der als Nummer vier der einzige Europäer in den Top Ten der Weltrangliste ist. Für Robert Mann, der in Düdelingen spielt, sind die Europaspiele neben der Weltmeisterschaft in Basel (19. bis 25. August) ein wichtiger Schritt in Richtung Olympische Spiele 2020 in Tokio.