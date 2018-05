Die Fußballfans dürfen sich freuen, Sadio Mané wird am Donnerstag im senegalesischen Kader stehen. Er stößt allerdings erst am Tag der Begegnung zum Team hinzu.

Mané kommt nach Luxemburg

Bob HEMMEN

Ob Sadio Mané am Donnerstag (20 Uhr) gegen die FLF-Auswahl auflaufen wird, steht zwar noch nicht fest, doch der Angreifer vom FC Liverpool kommt zumindest nach Luxemburg.



Fünf Tage nachdem er mit dem englischen Spitzenclub das Finale der Champions League gegen Real Madrid mit 1:3 verloren hat, beginnt fünf ihn die Vorbereitung auf die WM mit Senegal.

Keine Verletzten



Während seine Teamkollegen bereits seit einigen Tagen im französischen Vittel trainieren, hatte Mané eine kleine Pause. "Der Trainer hat ihm einige Tage zur Erholung gegeben. Schließlich war das Finale, das er leider verloren hat, sehr intensiv", erklärte Saer Seck, der Vizepräsident des senegalesischen Verbandes.



Da es bis dato keine Ausfälle zu vermelden gibt, kann Coach Aliou Cissé auf sein komplettes Aufgebot zählen. Am Mittwochmorgen trat das Team die Busreise an. Das Abschlusstraining findet am Abend im Stade Josy Barthel statt. Am Donnerstag hoffen die Zuschauer dann, dass sie Ausnahmekönner Mané zu sehen bekommen, wenn auch nur für einige Minuten.