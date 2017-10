(dat) - Emma Lina ist da: Am Montag kam die Tochter der Tennisspielerin Mandy Minella und ihres Ehemanns Tim Sommer zur Welt.



"Your first breath took ours away" freut sich Minella, die in Wimbledon 2017 ihr letztes Spiel bestritten hatte, bei Facebook, Instagram und Twitter: "Dein erster Atemzug hat uns die Luft geraubt".

Die Sportredaktion des "Luxemburger Wort" wünscht der kleinen Familie alles Gute.