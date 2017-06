(jan) - Luxemburgs Tennisspielerin Mandy Minella (Weltranglistenposition: 70) hat am Samstag einen ganz bitteren Tag erwischt. Im Halbfinale des WTA-Turniers von Bol (CRO/115 000 US-Dollar) scheitere sie im Halbfinale an der Rumänin Alexandra Cadantu (235).

Beim 2:6, 5:7 lag die 31-Jährige im zweiten Durchgang bereits mit einem Break zurück, erkämpfte sich dann eine 5:4-Führung, die sie aber postwendend wieder aus der Hand gab. Beim Stande von 5:6 und 0:40 wehrte Minella drei Matchbälle ab und rettete sich in den Einstand. Doch nach 1.33' musste sie ihrer Gegnerin trotzdem gratulieren. Die Mission Titelverteidigung ist damit vorbei.

Doch viel Zeit für Frust bleibt nicht: Demnächst startet Minella in die Rasensaison und trifft beim Turnier von 's-Hertogenbosch (NED/226 750 US-Dollar) auf die Lokalmatadorin Richel Hogenkamp (105). Auch Gilles Muller (27) startet in 's-Hertogenbosch, erhält allerdings in der ersten Runde ein Freilos.