(jot/dat) - Beim Wimbledonturnier bestritt Mandy Minella (Weltranglistenposition: 186) am 3. Juli 2017 ihr letztes Spiel auf der Profitour. Danach verabschiedete sie sich in die Babypause. Am 31. Oktober 2017 kam Tochter Emma Lina zur Welt. Nun kehrt die 32-Jährige zurück.

In Grenoble ist Minella die Nummer eins der Setzliste beim mit 25 000 US-Dollar dotierten Hallenturnier. "Ich freue mich", so die Reaktion der Nummer eins der FLT.

Nach sieben Monaten ohne Wettkampftennis ist die Französin Fiona Ferro (285) am Dienstag oder Mittwoch die erste Gegnerin.