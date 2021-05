Mandy Minella steht bei den French Open in der zweiten Runde der Qualifikation. Gegen Reka-Luca Jani hat sie wenig Probleme.

Mandy Minella lässt ihrer Gegnerin keine Chance

Joe GEIMER

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 207) hat bei den French Open einen souveränen Auftakt hingelegt. In der ersten Runde der Qualifikation hatte sie wenig Probleme, um sich gegen die Ungarin Reka-Luca Jani (184) zu behaupten.

Am Dienstagabend setzte sich die 35-jährige Luxemburgerin klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 durch. Im zweiten direkten Duell mit Jani war es für Minella der erste Sieg.

Mandy Minella und die Suche nach der Topform Bei Mandy Minella läuft es bei ihrem Comeback nach ihrer Schwangerschaft noch nicht nach Plan. Nun warten die French Open.

Luxemburgs beste Tennisspielerin brauchte auf Court 9 ein paar Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen, doch dann ging alles recht schnell. Minella lag zunächst mit Break 1:2 zurück, gewann dann allerdings fünf Spiele in Serie. Nach 31 Minuten war der erste Satz unter Dach und Fach.

Diesen Elan nahm die zweifache Mutter mit in den zweiten Satz. Rasch ging sie mit 3:0 und dann mit 5:1 in Führung. Jani kämpfte sich noch einmal auf 3:5 heran, doch Minella nutzte ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Minella in der nächsten Runde der Qualifikation auf Irina Bara. Die Rumänin wird in der Weltrangliste an Position 122 geführt. Die Begegnung soll am Mittwochabend als letzte Partie auf Court 9 stattfinden.

