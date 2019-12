Mandy Minella: "Ich bin emotional und nostalgisch"

Mandy Minella wird 2020 ihre letzte Saison auf der Profitour in Angriff nehmen. Im Interview geht sie auf ihre Gefühle und auf die Zeit nach der Karriere ein.

Mandy Minella befindet sich mit Ehemann Tim und Tochter Emma in Australien, wo sie am 6. Januar ihre letzte Saison mit dem Turnier in Canberra beginnt. Spätestens am 14. Januar will die 34-Jährige in Topform sein, wenn die Qualifikation der Australian Open beginnt. Die Weltranglisten-141. lässt allerdings durchblicken, dass Ergebnisse keinen Einfluss mehr auf ihre Zufriedenheit haben.

Mandy Minella, sind Sie bereits eine Australierin, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern?

Ich war in den vergangenen Jahren um die Weihnachtszeit unzählige Male in Australien ...