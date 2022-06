Die 36-Jährige wehrt sich erfolgreich gegen das vorzeitige Karriere-Ende und wird mindestens ein weiteres Spiel bestreiten.

Mandy Minella erreicht zweite Qualifikationsrunde in Wimbledon

Die internationale Tenniskarriere von Mandy Minella (Weltranglistenposition: 260) ist noch nicht vorbei. Am Dienstag setzte sich die Luxemburgerin in der ersten Qualifikationsrunde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon nach 1.25' gegen die Südkoreanerin Han Na-Lae (245) durch.

Die 36-Jährige, die im Vorfeld angekündigt hatte, nach dem Turnier in London einen Schlussstrich unter ihre Karriere zu ziehen, startete gut in die Partie und gewann den ersten Satz mit 6:2.

Im zweiten Durchgang schwächelte Minella sowohl bei eigenem, als auch bei gegnerischem Aufschlag. Die FLT-Spielerin konnte kaum Gegenwehr leisten und verlor mit 0:6. Doch die Luxemburgerin gab nicht auf, spielte im entscheidenden Satz wieder besser und behauptete sich mit 6:2.

In der zweiten Qualifikationsrunde trifft Minella auf die Australierin Maddison Inglis, die Platz 129 der Weltrangliste belegt.

