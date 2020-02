Hartes Urteil des Finanzkontrollgremiums CFCB der Europäischen Fußball-Union: Manchester City darf in den kommenden beiden Spielzeiten nicht europäisch spielen.

Manchester City zwei Jahre vom Europapokal ausgeschlossen

(sid) - Der amtierende englische Fußballmeister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden beiden Spielzeiten von der Teilnahme an Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Diese Strafe verhängte das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag. Zudem wird der Club mit einer Geldstrafe von 30 Millionen Euro belegt.

ManCity wird vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen das Urteil Berufung einlegen.