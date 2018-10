Das Starensemble von Trainer Pep Guardiola hat in Hoffenheim bis zum Ende um den Sieg kämpfen müssen. Bei Juventus Turin sorgte ein Mann im Alleingang für die Entscheidung.

Manchester City jubelt spät

(dpa/sid) - 1899 Hoffenheim hat bei seiner Heimpremiere in der Fußball-Champions-League eine Niederlage gegen Manchester City kassiert. Der Fußball-Bundesligist verlor am Dienstag gegen den englischen Meister mit Startrainer Pep Guardiola 1:2.

Belfodil hatte die Hoffenheimer vor 24 851 Zuschauern nach 44 Sekunden in Führung gebracht. Agüero (8.') und David Silva (87.') drehten die Partie. Zum Auftakt der Königsklassen-Saison hatte Man City 1:2 gegen Olympique Lyon verloren, Hoffenheim 2:2 bei Schachtjor Donezk gespielt. Damit steht die Elf von Trainer Julian Nagelsmann am 23. Oktober gegen Lyon schon gehörig unter Druck.

Juventus Turins Paulo Dybala schnürt einen Dreierpack. Foto: AFP

Derweil hat der argentinische Fußball-Nationalspieler Paulo Dybala Italiens Rekordmeister Juventus Turin quasi im Alleingang zum zweiten Sieg geschossen. Beim 3:0 gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern erzielte Dybala alle drei Treffer. Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo fehlte gesperrt.



Bern musste ab der 78.' zu zehnt spielen, Abwehrspieler Aly Camara hatte sich binnen drei Minuten zwei Gelbe Karten eingehandelt. Vor zwei Wochen hatte Juventus bereits beim spanischen Vertreter Valencia 2:0 gewonnen. Dritter Gegner in der Gruppe H ist Manchester United. Am 23. Oktober steht das Spiel in Manchester auf dem Programm.