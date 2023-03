In der Coupe de Luxembourg im Volleyball sind beide Titelverteidiger erneut erfolgreich. Sie werden ihrer Favoritenrolle im Finale gerecht.

Coupe de Luxembourg

Strassens Männer und Mamers Frauen holen den Pokal

Der VC Strassen und der VC Mamer sind die Volleyball-Pokalsieger 2023. Das Männerteam um Kapitän Tim Laevaert und die Frauen um Annalena Mach haben ihre Titel in der Coupe de Luxembourg verteidigt. Beide Mannschaften gingen als Favoriten in die Endspiele am Samstag in Walferdingen.

Strassen, der Doublé-Gewinner der Vorsaison, setzte sich im Finale mit 3:0 gegen den VC Fentingen durch. Mit den Satzergebnissen 25:20, 25:17 und 25:13 sicherte sich die Mannschaft von Trainer Massimo Tarantini den insgesamt 15. Pokaltitel für den Club.

Mamer lässt im Endspiel nichts anbrennen. Foto: Christian Kemp

Zuvor hatte Mamer das Frauenfinale souverän 3:0 gegen Volley Bartringen gewonnen. In diesem Wettbewerb hatte der alte und neue Pokalsieger bereits die Mitfavoriten RSR Walferdingen und Gym Volley ausgeschaltet. Für das Bartringer Frauenteam war es der erste Finaleinzug seit 21 Jahren. Es hatte am Donnerstag in der Runde der letzten Vier gegen CHEV Diekirch gewonnen.

Mamer ließ von Anfang an keinen Zweifel an den Ambitionen aufkommen und verlor nicht viel Zeit. Die ersten beiden Sätze endeten jeweils 25:12. Den dritten dominierte Mamer mit 25:7. Die Partie war innerhalb einer Stunde entschieden. Für das Frauenteam ist es der insgesamt 13. Pokaltitel in der Vereinsgeschichte.

