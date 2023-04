Zolver muss den Weg in die Nationale 2 antreten. Die Teilnehmer am Relegationsspiel stehen ebenfalls fest.

Basketball

Mamer steigt in die LBBL auf

David THINNES Zolver muss den Weg in die Nationale 2 antreten. Die Teilnehmer am Relegationsspiel stehen ebenfalls fest.

Mamer spielt in der kommenden Saison in der höchsten Liga: Das Team schaffte am Samstag den Aufstieg aus der Nationale 2.

Die Entscheidung zugunsten von Mamer fällt wegen einer besseren Punktedifferenz. Der direkte Konkurrent, Mondorf, gewinnt sein letztes Spiel mit 105:76 gegen Kordall, das bereits als Aufsteiger feststand. Doch der hohe Sieg reicht nicht aus, denn Mamer setzt sich mit 83:55 in Mersch durch.

Mamer hat damit eine Punktedifferenz von +93, Mondorf von +78. Mondorf hat noch eine Chance auf den Aufstieg - und zwar in der Relegation gegen Gréngewald. Hostert verliert die letzte Begegnung in Heffingen mit 72:76. Auch der direkte Konkurrent Zolver muss sich den Musel Pikes geschlagen geben (67:83). Zolver steigt ab - zusammen mit Heffingen. Die Musel Pikes bleiben in der LBBL.

Gréngewald spielt in der Best-of-three-Serie gegen Mondorf. Die Spiele finden am 30. April, 3. Mai und falls notwendig am 7. Mai statt.

