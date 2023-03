Der Verwaltungsrat der FLH hat entschieden, sich von Nationaltrainer Nikola Malesevic zu trennen.

Handball

Malesevic nicht mehr Nationaltrainer

Joe GEIMER Der Verwaltungsrat der FLH hat entschieden, sich von Nationaltrainer Nikola Malesevic zu trennen.

Der Verwaltungsrat des Handballverbands kam am Dienstagabend zusammen, um die EM-Qualifikationskampagne der Männer-Nationalmannschaft zu analysieren. „Alle Umstände wurden analysiert und diskutiert. Unser Ziel den dritten Platz in der Gruppe zu erreichen, wurde klar verfehlt“, heißt es in einem Schreiben der FLH. „Die Leistungen waren nicht ausreichend, auch wenn das Potenzial durchaus vorhanden ist. Dies führt zu einer allgemeinen Unzufriedenheit“, schreibt der Handballverband weiter.

Warum Luxemburgs Handballer auch im Rückspiel in der Türkei enttäuschen Die Handball-Nationalmannschaft unterliegt am Sonntag in der EM-Qualifikation deutlich mit 20:31.

Eine Reaktion blieb nicht aus: Der FLH-Verwaltungsrat beschloss einstimmig, dass Nikola Malesevic mit sofortiger Wirkung von seiner Aufgabe als Nationaltrainer der Männer entbunden wird. Der Kontrakt des Sportlichen Direktors Maik Handschke wurde um vier Jahre verlängert. Der Deutsche übernimmt auch vorläufig das Amt des Nationaltrainers bis ein geeigneter Nachfolger von Malesevic gefunden ist.

In Kürze will die FLH ein Treffen mit den Offiziellen und den Vereinsvorsitzenden einberufen. Denn „auch die Vereine müssen sich gegenüber den Nationalmannschaften klar positionieren“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.