(jan) - Maxime Chanot hat am Mittwochabend ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Bei der 2:3-Niederlage seines New York City FC bei den Vancouver Whitecaps wähnte sich der Nationalspieler nach mäßigem Beginn auf der Siegerstraße, doch kurz vor Schluss folgte der Genickschlag.

Das 19. Saisonspiel in der Major League Soccer war für den Club von der Ostküste kein erfreuliches, aber immerhin ein besonderes. Mittendrin: Maxime Chanot. Der Luxemburger Verteidiger leistete sich gleich zu Beginn einen schweren Abwehrfehler, den Whitecaps-Angreifer Montero zu nutzen wusste (3.'). Doch Chanot machte seinen Fehler selbst wieder gut - und traf in der 35.' nach einem Eckball zum Ausgleich (siehe Video unten). Fünf Minuten später ließ Starstürmer Villa per Elfmeter sogar die Führung folgen.



All level from BC Place as @MaximeChanot taps home the equalizer. #VANvNYC https://t.co/n0lkmN0pl3 — Major League Soccer (@MLS) 6. Juli 2017

Doch in der Folge ließen sich die Gäste den Sieg noch entreißen. Nach der Pause schlug Vancouver durch Harvey (54.') und Reyna (88.) zurück - und sicherte sich drei Punkte in der Western Conference. Chanot und New York bleiben nach der Niederlage auf Rang drei im Osten.