(jan) - Maxime Chanot ist eine der Stützen des New York City FC. Wie wichtig der Innenverteidiger für den US-Club ist, zeigte die Reaktion der Fans auf Twitter, als sie erfuhren, dass ihr Abwehrchef im MLS-Spiel gegen Chicago Fire nicht auflaufen kann.

"Chanot ist verletzt? Verdammt!", lautete einer der Kommentare. Wie Club mitteilte, schlug sich der Luxemburger wohl bereits am Freitag mit einer leichten Schambeinentzündung herum, die hinter seinen Einsatz am Samstagabend ein Fragezeichen gesetzt hatte. Am Ende musste der 27-Jährige passen. "Ich denke, dass wir einfach ein paar Tage warten müssen, um zu sehen, wie er auf die Behandlung reagiert", erklärte Trainer Patrick Vieira.

Ganz so schwer, wie die Fans befürchtet hatten, wog der Ausfall am Ende aber nicht. Auch ohne Chanot siegten die New Yorker gegen das Team von Bastian Schweinsteiger mit 2:1. Dabei erzielte ausgerechnet Chanots Ersatzmann Frédéric Brillant den Siegtreffer. Trotzdem werden sie im "Big Apple" froh sein, wenn ihr Abwehrchef wieder an Bord ist.



No Maxime Chanot = BAD, BAD, BAD news for #NYCFC. Chicago's mouth is watering rn — Hudson River Blue (@hudsonriverblue) 22. Juli 2017