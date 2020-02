Christine Majerus hat bei der Cyclocross-WM in der Schweiz einen Platz unter den besten zehn Fahrerinnen verpasst. Besser hat es Marie Schreiber gemacht.

Majerus verpasst die Top Ten

Joe GEIMER Christine Majerus hat bei der Cyclocross-WM in der Schweiz einen Platz unter den besten zehn Fahrerinnen verpasst. Besser hat es Marie Schreiber gemacht.

In den Jahren 2015 (9.), 2016 (9.), 2017 (7.) und 2018 (4.) hatte Christine Majerus beim Saison-Höhepunkt, den Cyclocross-Weltmeisterschaften, jeweils den Sprung in die Top Ten geschafft. Diesmal klappte dies nicht. Majerus muss sich in Dübendorf (CH) mit Rang 15 begnügen. Im Ziel weist die Luxemburgerin einen Rückstand von 3'38'' auf die erstmalige Weltmeisterin Ceylin del Carmen Alvarado (NL) auf, die im Sprint knapp vor ihren Landsfrauen Annemarie Worst und Lucinda Brand siegte.

Für Majerus schienen die Voraussetzungen bis wenige Tage vor dem Wettkampf auf dem Flugplatz in der Schweiz gut. Die 32-Jährige hatte in der Vorbereitung überzeugt und nach dem bärenstarken vierten Platz beim Weltcup in Nommay (F) und dem Sieg in Zonnebeke (B) war klar, dass die Form von Luxemburgs sechsfacher Sportlerin des Jahres passen würde.

Strecke nicht besonders matschig

Doch vor einer Woche, beim letzten WM-Test, plagten sie beim Weltcup in Hoogerheide (26) Rückenschmerzen. Es sprang nur Platz 26 heraus. Sie selber bremste die Erwartungen. Nationaltrainer Michel Wolter spekulierte mit einer Top-Ten-Platzierung.

Damit dies gelingen würde, hätte die flache, technisch wenig anspruchsvolle und dennoch kraftzehrende Strecke, allerdings noch schwieriger weil matschiger werden müssen. Der erhoffte Dauerregen blieb allerdings aus. Zum Start des Rennens war es trocken und der Himmel grau, dies bei 13 Grad Celsius. Majerus konnte ihre Qualitäten demnach nicht wirklich in die Waagschale werfen.

Unmittelbar nach dem Start reihte sich Majerus weit vorne ein und fuhr kurzzeitig auf Platz sechs, doch dann ging es kontinuierlich nach hinten. Während sich an der Spitze die drei Niederländerinnen auf und davon machten, ging es für Majerus nach hinten. Als die Fahrerin von Boels-Dolmans in die letzte Runde ging, war klar, dass es nichts mit einer Top-Ten-Position werden würde. Rang zwölf war in Reichweite, doch auf den letzten Metern fehlten die nötigen Reserven, um noch an Sanne Cant (B/12.), Rebecca Fahringer (USA/13.) und Maghalie Rochette (CAN/14.) vorbei zu ziehen.

Schreiber untermauert ihr Talent

Ganz stark war Marie Schreiber am Samstagmorgen unterwegs. Im ersten WM-Rennen der Juniorinnen stellte die erst 16-Jährige ihr ganzes Talent unter Beweis. Die Fahrerin des CT Atertdaul sicherte sich Rang neun. Sie war bei ihrer WM-Premiere 3'01'' langsamer als Shirin van Anrooij (NL), die ihrer Rolle als Topfavoritin problemlos gerecht wurde.

Marie Schreiber überzeugt mit einem starken Auftritt. Archivfoto: Vincent Lescaut