Majerus verpasst den Sieg um eine Sekunde

David THINNES Christine Majerus hat die Titelverteidigung beim Festival Elsy Jacobs verpasst: Sie musste der Italienerin Letizia Paternoster den Sieg um eine Sekunde überlassen und belegt in der Schlusswertung Rang zwei.

Letizia Paternoster (I/Astana) hatte neun Sekunden Rückstand auf Christine Majerus (Boels) vor der zweiten und letzten Etappe des Festival Elsy Jacobs. Mit dem Etappensieg in Garnich sicherte sich die 18-Jährige zehn Sekunden Zeitgutschrift und damit auch den Gesamtsieg. Majerus belegte in Garnich den fünften Rang.



Für Majerus, die sich am Samstag das Leadertrikot mit dem Etappensieg in Steinfort gesichert hattte, bedeutete dies: eine Sekunde Rückstand und Platz zwei in der Gesamtwertung.