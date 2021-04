Beim Prolog des Festival Elsy Jacobs fährt Luxemburgs beste Radsportlerin in die Top Ten. Eine Niederländerin gewinnt.

Majerus überzeugt beim Auftakt in Cessingen

Mit einem soliden Auftakt ist Radprofi Christine Majerus (SD Worx) ins Heimspiel gestartet. Beim Prolog des Festival Elsy Jacobs fuhr die 34-Jährige am Freitag auf Rang acht. „So ein Prolog fühlt sich nicht wirklich gut an“, sagte die Luxemburgerin mit einem Lachen in der Stimme. „Nach einem Monat ohne Rennen ist das wirklich das Heftigste, was man sich vorstellen kann. Deshalb kann ich mit meiner Form zufrieden sein.“

In 3'18''77 fuhr Majerus 6''47 hinter Gewinnerin Lorena Wiebes (NL/DSM) ins Ziel. Deren Teamkollegin Leah Kirchmann (CAN) wurde Zweite, Karlijn Swinkels (NL/Jumbo-Visma) fuhr auf Rang drei. Die zweite Luxemburgerin, Nina Berton (Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch), beendete den Prolog in 3'40''24 (96.). Am Samstag stehen 125,1 km mit Start und Ziel in Steinfort auf dem Programm, die Entscheidung um den Gesamtsieg wird am Sonntag in Garnich fallen.

