Christine Majerus hat bereits ihr zweites Cyclocrossrennen in diesem Jahr für sich entschieden. In La Mézière stellte Luxemburgs Sportlerin des Jahres ihre Klasse unter Beweis.

Majerus triumphiert in La Mézière

Joe TURMES Christine Majerus hat bereits ihr zweites Cyclocrossrennen in diesem Jahr für sich entschieden. In La Mézière stellte Luxemburgs Sportlerin des Jahres ihre Klasse unter Beweis.

Christine Majerus ist ihrer Favoritenrolle im französischen La Mézière gerecht geworden und hat das Cyclocrossrennen für sich entschieden. Luxemburgs Sportlerin des Jahres setzte sich vor der Spanierin Yara Kastlijin (auf 26 Sekunden) und der Belgierin Joyce Vanderbeken (44 Sekunden) durch.

Für Majerus war es nach ihrem Sieg in Petingen am Neujahrstag bereits der zweite Triumph in diesem Jahr.