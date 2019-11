Christine Majerus hat das Cyclocrossrennen im schweizerischen Hittnau gewonnen. Und das in überlegener Manier.

Majerus triumphiert in der Schweiz

Joe TURMES

Christine Majerus nähert sich langsam ihrer Topform im Cyclocross. Am Sonntag setzte sich Luxemburgs Sportlerin des Jahres beim Rennen im schweizerischen Hittnau (UCI-Kategorie C1) durch.

Die 32-Jährige legte eine souveräne Leistung an den Tag und dominierte das Rennen von Beginn an. Am Ende hatte Majerus einen Vorsprung von 1'38'' auf die zweitplatztierte Französin Marlène Petit und von 2'07'' auf die drittplatzierte Deutsche Elisabeth Brandau. "Ich bin zufrieden, dass ich auf einem Kurs gewonnen habe, den ich besonders schätze. Ich habe mich in technischer Hinsicht gut zurechtgefunden."