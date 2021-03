So kann die Radsportsaison weitergehen: Christine Majerus war am Sonntag in Ichtegem die Schnellste.

Majerus stürmt in Belgien zum ersten Saisonsieg

Christine Majerus war am Sonntag in Ichtegem die Schnellste.

Christine Majerus (SD Worx) hat die Gunst der Stunde genutzt. Beim Omloop van de Westhoek (UCI-Kat. 1.1) war am Sonntag kein Kraut gegen Luxemburgs Landesmeisterin gewachsen. Die 34-Jährige setzte sich nach 132 km durch und durfte sich somit im Ziel über ihren ersten Saisonsieg freuen.

Majerus musste auf den letzten Hektometern nicht um den Erfolg sprinten. Nicht etwa, weil sie als Solistin unterwegs gewesen wäre, sondern weil ihr Teamkollegin Amy Pieters (NL) den Sieg nicht streitig machte. Luxemburgs Aushängeschild wusste dann auch im Ziel, bei wem sich sich zu bedanken hatte.

Die beiden stärksten Fahrerinnen des Tages hatten sich rund 15 km vor dem Ziel aus einer achtköpfigen Spitzengruppe abgesetzt und sollten bis ins Ziel nicht mehr eingefangen werden.

Christine Majerus genießt die Siegerehrung in vollen Zügen. Foto: Screenshot

Für Majerus handelt es sich, wenn man die unzähligen nationalen Landesmeistertitel im Straßenrennen und Zeitfahren ausklammert, um den elften Sieg. Zuletzt stand sie im Jahr 2019 ganz oben auf dem Podium. Bei der Classqiue Morbihan und der Boels Ladies Tour hatte die sechsfache Sportlerin des Jahres damals triumphiert.





