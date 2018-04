Christine Majerus hat beim Festival Elsy Jacobs die erste Etappe mit Start und Ziel in Steinfort gewonnen. Die Luxemburgerin übernahm zudem die Gesamtführung.

Majerus macht es noch einmal

Joe GEIMER Christine Majerus hat beim Festival Elsy Jacobs die erste Etappe mit Start und Ziel in Steinfort gewonnen. Die Luxemburgerin übernahm zudem die Gesamtführung. Erinnerungen wurden wach an das Jahr 2017: Auch damals siegte sie an Ort und Stelle.

Besser hätte es für Christine Majerus (Boels) am Samstag beim Festival Elsy Jacobs nicht laufen können. Nachdem die Luxemburgerin den Prolog am Freitag auf Rang sechs beendete, fuhr sie am Samstag nach 97,7 km mit Start und Ziel in Steinfort als Erste über die Ziellinie. Dies war ihr bereits im Vorjahr gelungen, als sie an Ort und Stelle triumphierte und sich dann 24 Stunden später auch den Gesamtsieg bei ihrem Heimrennen sicherte.

Am Samstagnachmittag ließ sich Majerus auch nicht vom einsetzenden Regen bremsen. 1 km vor dem Ziel kam es im Peloton in einer engen Rechtskurve zu einem Massensturz. Es kamen nur noch 20 Fahrerinnen für den Etappensieg infrage und Majerus war aufmerksam gewesen. Auf den letzten Metern profitierte die Landesmeisterin dann von der hervorragenden Vorarbeit ihrer Teamkollegin Amy Pieters (NL) und stürmte auf der ansteigenden Zielgeraden auf den letzten Metern an Alexis Ryan (USA/Canyon) vorbei zu ihrem ersten Saisonsieg.

Ryan musste sich deutlich geschlagen geben und wurde Zweite. Auf Rang drei spurtete Eugenia Bujak (SLO/Ljubljana). Sie war im Vorjahr hinter Majerus Zweite der Schlusswertung geworden.

Optimale Ausgangslage



Für ihren Triumph kassierte Majerus eine Zeitgutschrift von 10'' und darf somit auch vor dem Schlusstag das Gelbe Trikot der Gesamtführenden übernehmen.

Die Freude im Ziel war riesig. "Der Etappensieg war das anvisierte Ziel. Nun ist das Wochenende eigentlich bereits ein Erfolgserlebnis. Ich bin sehr glücklich. Ich war die Kapitänin und unser Plan ging voll auf. Amy hat sich voll in meinen Dienst gestellt und auf den letzten Metern konnte ich meine Schnelligkeit unter Beweis stellen", sagte Majerus. Die 31-Jährige ergänzte: "Natürlich werde ich jetzt versuchen, meine Position zu verteidigen. Ich weiß aber, dass dies ein ganze schwieriges Unterfangen wird. Die Konkurrenz ist stark und die zweite Etappe weist eine andere Charakteristik auf."

Am Sonntag führt der letzte Abschnitt über 111,1 km. Start- und Zielort ist Garnich. Die Frauen werden um 14 Uhr auf den Parcours geschickt.