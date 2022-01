Christine Majerus durfte am Samstag beim internationalen Cyclocross in Petingen jubeln.

Cyclocross in Petingen

Majerus holt sich ersten Saisonsieg

Auch beim zweiten internationalen Cyclocross der Saison in Luxemburg, hat es im Rennen der Frauen einen Sieg einer einheimischen Fahrerin gegeben. Nachdem sich im Oktober Marie Schreiber in Contern behauptete, schlug am Neujahrstag die Stunde von Christine Majerus.

Luxemburgs amtierende Landesmeisterin setzte sich beim Quer in Petingen vor der Niederländerin Manon Bakker durch, die eine Woche zuvor beim Weltcup in Heusden-Zolder noch fast drei Minuten schneller als Majerus war. Die Belgierin Xaydee van Sineay belegt in Petingen Rang drei. Für Majerus ist es im sechsten Saisonrennen der erste Erfolg.

Erfreulich war auch der Auftritt von Isabelle Klein. Die in diesem Jahr beim Skoda-Cross-Cup dominierende 38-Jährige sicherte den guten vierten Platz. Insgesamt 27 Teilnehmerinnen waren in Petingen am Start.



