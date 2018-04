Christine Majerus strahlte im Ziel der Flandern-Rundfahrt bis über beide Ohren. Die Luxemburgerin durfte jubeln. Ihre Teamkollegin Anna van der Breggen gewann den Klassiker in beeindruckender Manier.

Majerus hat Grund zum Jubeln

Anna van der Breggen (NL/Boels) war am Ostersonntag nicht zu bremsen: Die Niederländerin ließ den Konkurrentinnen nicht den Hauch einer Chance und gewann mit einem beeindruckenden Soloritt erstmals in ihrer Karriere die Flandern-Rundfahrt. Die Olympiasiegerin aus den Niederlanden setzte sich im Mekka des Radsports nach 153,3 km in Oudenaarde durch und feierte ihren zweiten Saisonsieg. Vor knapp einen Monat gewann die 27-Jährige bereits das Eintagesrennen Strade Bianche.



Mit 1'07'' Rückstand auf van der Breggen, die knapp 27 km vor dem Ziel am Kruisberg attackierte, entschied deren Teamkollegin Amy Pieters (NL) den Sprint der Verfolgerinnen zu ihren Gunsten und sorgte somit für einen Doppelerfolg des Arbeitgebers von Christine Majerus.



Zeitfahrweltmeisterin Annemiek van Vleuten (Mitchelton) komplettierte als Dritte das niederländische Podium der Ronde van Vlaanderen.

Majerus präsentierte sich in sehr guter Verfassung, arbeitete viel und hatte somit einen großen Anteil am Triumph ihrer Mannschaft. Bis 35 km vor dem Ziel war sie an der Spitze des Klassikers präsent, letztendlich erreichte sie das Ziel mit 1'48'' Rückstand (26.).