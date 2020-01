Christine Majerus hat sich in Zonnebeke gegen die nach einer kurzen Dopingsperre wieder startberechtige Denise Betsema behauptet.

Majerus feiert vierten Saisonsieg

Joe GEIMER Christine Majerus hat sich in Zonnebeke gegen die nach einer kurzen Dopingsperre wieder startberechtige Denise Betsema behauptet.

Eine Woche vor ihrem Auftritt bei der Cyclocross-WM in Dübendorf (CH) nähert sich Christine Majerus ihrer Bestform. Am Samstagnachmittag lieferte sie in Belgien den Beweis dafür ab, dass bei den Welttitelkämpfen mit ihr zu rechnen sein wird.

Majerus: "Nicht alles Gold, was glänzt" Christine Majerus nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund. Luxemburgs beste Radfahrerin findet ehrliche Worte und äußert auch kritische Töne.

Beim Kasteelcross in Zonnebeke, einem Quer der Kategorie C2, sicherte sich die 32-jährige Luxemburgerin den Sieg. In einem spannenden Wettkampf behauptete sich Majerus im Sprint hauchdünn vor Denise Betsema. Besonders brisant: Für die 27-jährige Niederländerin war es das erste Rennen nach einer sechsmonatigen Dopingsperre. Sie war 2019 beim Weltcup in Hoogerheide am 27. Januar und beim Superprestigerennen in Middelkerke am 16. Februar, das sie überlegen gewann, positiv auf anabole Steroide getestet worden und bekam für ihre Vergehen überraschenderweise lediglich eine Sperre von sechs Monaten!

Äpfel und Birnen Am Ende eines jeden Jahres werden bei den Sportlerwahlen die besten Athleten gekürt. Nicht jeder ist mit den Resultaten einverstanden. Böse Kommentare bleiben nicht aus.

Majerus hatte mit deutlichen Worten ihr Unverständnis geäußert. Ähnliche kritische Töne gab es auch von anderen Konkurrentinnen wie Katherine Compton (USA) zu hören.

Majerus' Sieg in Zonnebeke hat somit auch einen gewissen symbolischen Wert. Hinter Betsema belegte Ellen van Loy (B) Rang drei. Dahinter folgen mit Loes Sels und Karen Verhestraeten zwei weitere Belgierinnen.

Für Majerus ist dies der vierte Saisonsieg: In Hittnau (CH), in Meilen (CH) und in Mersch bei den Landesmeisterschaften stand sie ebenfalls ganz oben auf dem Podium.

Bereits am Sonntag kann sie ihre gute Form ein weiteres Mal unter Beweis stellen. In Hoogerheide (NL) steht der Abschluss des Weltcups an. Dort wird die versammelte Weltklasse am Start sein.