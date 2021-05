Die Mannschaft von Leandro Barreiro hätte in der Fußball-Bundesliga den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machen können.

Mainz vergibt den Sieg gegen Frankfurt

Die Mannschaft von Leandro Barreiro hätte in der Fußball-Bundesliga den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machen können.

(dpa) - Eintracht Frankfurt muss um die angestrebte Teilnahme an der Champions League bangen. Das Team des scheidenden Trainers Adi Hütter kam am Sonntag in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1. Onisiwo (11.') hatte die Gäste in Führung gebracht. In der 85.' rettete Hrustic mit einem Tor aus dem Sitzen der Eintracht einen Punkt.

Durch das Remis sind die Frankfurter auf Rang fünf abgerutscht und damit aus den Champions-League-Plätzen herausgefallen. Die Mainzer um Nationalspieler Leandro Barreiro haben durch den Punktgewinn einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht.

Beim 1. FC Köln ist die Situation deutlich brisanter. Der Tabellenvorletzte kassierte gegen den SC Freiburg eine 1:4-Heimniederlage. Petersen (18.'), Demirovic (20.'), Grifo (90. + 3.') und Schmid (90. + 5.') erzielten die Freiburger Treffer. Andersson (49.') sorgte für den Anschlusstreffer, Duda (58.') vergab einen Foulelfmeter und damit die Chance auf das eigentlich verdiente Unentschieden.

Lewandowski-Gala krönt Bayerns Meisterfeier Die erste Chance vor zwei Wochen hatten die Bayern vergeben, nun steht die erfolgreiche Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga fest.

Der 1. FC Köln, der unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel zuvor zwei Mal gewonnen hatte, steht vor dem siebten Bundesliga-Abstieg. Die Kölner brauchen in den letzten beiden Partien bei Hertha BSC und gegen Absteiger Schalke 04 wohl zwei Siege, um noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Freiburg ist nach dem drittletzten Spieltag Tabellenneunter.

90': Jetzt wird es bitter. Schmid erhöht für Freiburg auf 4:1. #KOESCF #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) May 9, 2021

Im letzten Spiel des Wochenendes hat Hertha BSC Konkurrent Arminia Bielefeld auf Distanz gehalten. Durch das 0:0 am Sonntagabend bleiben die Berliner aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Ostwestfalen und sind auf Tabellenplatz 14. Seit seiner Corona-Zwangspause holte der Hauptstadtclub damit fünf von neun möglichen Zählern.

Am Mittwoch bietet sich Hertha beim abgestiegenen Schlusslicht FC Schalke 04 im letzten von drei Nachholspielen die Chance auf einen großen Sprung Richtung Klassenverbleib. Bei zwei ausstehenden Spielen belegt Bielefeld den Relegationsrang 16 einen Platz hinter dem ebenfalls punktgleichen Werder Bremen.

