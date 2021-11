Unter Trainer Bo Svensson haben die Rheinhessen eine beeindruckende Entwicklung genommen. Heute ist sogar der Sprung auf Platz vier möglich.

Nationalspieler im Ausland

Mainz und Barreiro klopfen an die Tür zur Königsklasse

(dpa/sid) - Flutlicht, knapp 25.000 Zuschauer und die Chance auf den Sprung in die Champions-League-Ränge: Für den FSV Mainz 05 muss sich dieser Bundesliga-Abend gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) wie eine große Belohnung anfühlen. Der Abstieg wurde unter Bo Svensson erfolgreich verhindert, in der neuen Saison läuft es exzellent und am Freitagabend ist sogar der vierte Bundesligasieg in Folge möglich.

Leandro Barreiro hofft nach drei Jokereinsätzen in Folge darauf, wieder in der Startelf zu stehen. Foto: dpa

Konstant gute Leistungen bringen

Es ist eine mehr als beachtliche Entwicklung, die Svenssons Handschrift trägt - auch wenn sich dieser gerne als nimmermüder Mahner gibt. „Tabelle hin und her“, sagte er am Donnerstag in seiner typischen Art, diese sei „nicht so aussagekräftig“. Auch dass sein Team den vierten Pflichtspielsieg in Folge einfahren könnte, ist bei Svensson „0,0 Thema. Serie oder keine Serie, das ist mir eigentlich total egal“, sagte er und betonte: „Das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist die Verlässlichkeit der Leistung.“

Unter Svensson überzeugen die 05er nun mit unermüdlichem Lauf- und leidenschaftlichem Zweikampfverhalten, druckvollem Pressing und schnörkellosem Umschaltspiel auf die beiden schnellen Stürmer Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt, die gerade in Topform sind. Es sind genau diese Mainzer Tugenden, die Svensson als Spieler von den Trainern Jürgen Klopp und vor allem Thomas Tuchel eingeimpft bekam.



Das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist die Verlässlichkeit der Leistung. Bo Svensson

Leandro Barreiro will mehr als nur Joker sein

Auch der luxemburgische Nationalspieler Leandro Barreiro steht erneut im Kader der Überraschungmannschaft. Nach zuletzt drei Jokereinsätzen in Folge mit lediglich 96 Minuten Spielzeit, hofft der 21-jährige Mittelfelspieler darauf, wieder in der Startformation beginnen zu können. Das letzte Spiel über 90 Minuten bestritt das Toptalent am 12. Oktober bei der 0:5-Klatsche der Nationalmannschaft in Portugal gegen Cristiano Ronaldo & Co.

Die vor der Saison stärker eingeschätzten Fohlen könnten bei einem Heimsieg zum Auftakt des 11. Spieltags auf fünf Punkte distanziert werden. Doch nach dem 5:0-Coup gegen die Bayern und der folgenden Bestätigung in der Liga verfügen auch die Gäste vom Niederrhein über jede Menge Selbstvertrauen.



Chancenverwertung noch nicht optimal

Die Offensivreihen beider Teams haben das Potenzial für mehr als die bisher 14 beziehungsweise zwölf Tore. Bei Gladbach kehrt derzeit der lange verletzte Stürmer Marcus Thuram zurück und bewirbt sich um einen Stammplatz. Doch sowohl das System als auch die Konkurrenz um Breel Embolo und den starken Jonas Hofmann machen es ihm nicht einfach. Mainz verfügt gleich über vier gute Stürmer, allen voran DFB-Kandidat Burkardt.

Während die Mainzer Anhänger schon auf die Europapokalqualifikation hoffen, hat ihr Trainer derweil ganz andere Träume. „Natürlich träume ich, aber ich träume eher von Orten, die ich gerne besuchen möchte. Hawaii oder Neuseeland oder irgendwas auf der Welt. Davon träume ich eher als davon, in drei oder vier Jahren da zu sein und eine Mannschaft zu trainieren. Das beschäftigt mich sehr, sehr wenig“, sagte Svensson. Wenn er daran denke, was er in seinem Leben noch erleben möchte, „hat das nicht so viel mit Arbeit zu tun“, fügte der Däne an.

