Mahmutovics Leihe vorzeitig beendet

Jan MORAWSKI Enes Mahmutovic muss den englischen Viertligisten Yeovil Town nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Der Luxemburger kehrt im Winter nach Middlesbrough zurück.

Fußball-Nationalspieler Enes Mahmutovic kehrt bereits im Winter zum FC Middlesbrough zurück. Damit ist die Leihe des 21-Jährigen zum englischen Viertligisten Yeovil Town nach nur einem halben Jahr beendet.

Der Verteidiger kam in den vergangenen fünf Spielen nicht zum Einsatz und saß dabei nur einmal auf der Bank. In Middlesbrough muss er sich nun wohl wieder in der zweiten Garde in der Premier League 2 beweisen.