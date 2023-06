Die Nationalspielerin wird nicht mehr für die Royals auflaufen. Der deutschen Basketball-Bundesliga bleibt sie jedoch erhalten.

Basketball

Magaly Meynadier verlässt Saarlouis

Yann DUARTE

Nationalspielerin Magaly Meynadier verlässt die Saarlouis Royals. Dies teilte die 31-jährige Profibasketballerin auf Instagram mit: „Ich wäre gerne nochmal für die Royals aufs Parkett gegangen, doch leider kamen der Verein und ich auf keinen gemeinsamen Nenner.“

Aufgrund eines Kreuzbandrisses hatte die 31-Jährige dem deutschen Bundesligisten in den vergangenen Monaten nicht zur Verfügung gestanden. Sie gab erst jüngst bei den JPEE auf Malta ihr Comeback bei der Nationalmannschaft.

In ihrem Statement wandte sich Meynadier, die ihre Profikarriere bereits 2016 in Saarlouis begonnen hatte, in anerkennenden Worten an die Fans: „Ich möchte mich bei euch für die Unterstützung in den vergangenen Jahren, vor allem in der Zeit während meiner Verletzung bedanken. Ich hatte eine tolle Zeit in Saarlouis und werde euch sehr vermissen.“

Ihren neuen Verein hat die Nationalspielerin noch nicht bekannt gegeben. Sie verriet jedoch, dass sie künftig weiter in der Basketball-Bundesliga bleiben werde.

