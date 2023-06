Die Nationalspielerin verlässt Saarlouis und schließt sich Hessens einzigem Erstligisten im Frauen-Basketball an.

Magaly Meynadier spielt nächste Saison in Marburg

André KLEIN Die Nationalspielerin verlässt Saarlouis und schließt sich Hessens einzigem Erstligisten im Frauen-Basketball an.

Der BC Pharmaserv Marburg hat Nationalspielerin Magaly Meynadier verpflichtet, die somit weiterhin in der ersten deutschen Basketball-Bundesliga der Frauen aktiv sein wird.



Die 1,70 Meter große Luxemburgerin spielte von 2016 bis 2018 in der DBBL für Saarlouis, 2018 bis 2021 für Nördlingen und 2021 bis 2023 wieder für Saarlouis. Für das Team aus dem Saarland erzielte die 31-Jährige in der vorletzten Spielzeit in der Erstliga-Hauptrunde in durchschnittlich 22,5 Spielminuten 8,2 Punkte. Meynadier verpasste dabei fast die gesamte Saison 2022/2023 wegen einer Verletzung, gab aber diesen Sommer bei den Spielen der kleinen Staaten Europas ihr Comeback mit der Nationalmannschaft auf Malta.

„Ich habe mich für Marburg entschieden, weil es ein sehr sympathischer und familiärer Verein ist, und das gefällt mir. Außerdem halte ich viel von Coach Patrick Unger und suche mit ihm eine neue Herausforderung. Mein Ziel ist ganz klar, dass wir ganz oben mitspielen, ich möchte die Play-offs erreichen und mindestens ins Halbfinale im Pokal kommen. Und ich freue mich auf die gute Stimmung in der Halle“, sagt die Basketballerin.

Zufriedene Trainer

BC-Trainer Unger schwärmt bereits von seiner neuen Spielerin. „Egal, mit wem ich mich unterhalte: Jeder sagt mir, Magaly ist jemand, der Basketball spielen kann, der teamorientiert ist und für gute Stimmung sorgt. Das ist genau das, was wir brauchen. Sie kann verteidigen, spielt mannschaftsdienlich, kann aber auch punkten, und sie weiß ganz genau, was sie kann und was sie nicht kann. Magaly wird die Mannschaft gemeinsam mit Esther (Fokke, Anm.d.Red.) zusammenhalten. Das wird uns guttun, denn wir haben wieder ein junges Team. Ich wollte Magaly früher schon mal nach Marburg holen, es kam aber irgendwie nie dazu. Vor ein paar Wochen haben wir nochmal gesprochen, und jetzt hat es geklappt. Und darüber freue ich mich.“

Auch Nationaltrainer Mariusz Dziurdzia ist überzeugt, dass Meynadier den richtigen Schritt gewagt hat. „Ich freue mich sehr für Magaly, dass sie einen neuen Verein gefunden hat, nachdem sie sich mit Saarlouis nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Ich denke, dass es die richtige Entscheidung war, in der ersten deutschen Liga zu bleiben, und Marburg ist eine Stadt mit einer großen Basketballtradition. Patrick Unger ist ein sehr erfahrener Trainer und die Menschen werden Magaly lieben, wie überall, wo sie schon war. Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie Magaly es geschafft hat, nach ihrer Verletzung Schritt für Schritt zurückzukommen.“

