Basketball

Magaly Meynadier siegt mit Royals gegen deutschen Meister

André KLEIN

Am Mittwochabend gastierte der deutsche Meister Rutronik Stars Keltern in der Saarlouiser Stadtgartenhalle bei den Royals – mit an Bord die neue kanadische Nationalspielerin Shaylisha Colley.

Obwohl bei den Royals die finnische Brettspielerin Anniina Äijänen krankheitsbedingt ausfiel, startete die Mannschaft furios und führte schnell mit 8:0 gegen einen körperlich überlegenen Gegner.

Erst als Stars-Coach Hergenröther mit einer Auszeit auf den Rückstand reagierte, erwachte Keltern und ging in der 5' erstmals mit 12:10 in Führung. Es gelang sogar den Vorsprung auf 23:19 zur ersten Viertelpause ausbauen. Im zweiten Viertel schmolz der Vorsprung des Meisters auf einen Punkt und es ging mit 35:36 in die Pause.

Meynadier drittbeste Werferin

In der Halbzeitansprache schien Royals-Trainerin Isabel Fernandez die richtigen Worte gefunden zu haben, denn in einer zunehmend kampfbetonten Partie gewann das Team rund um die luxemburgische Nationalspielerin Magaly Meynadier immer mehr die Oberhand. Nach Ende des dritten Viertels führte das Heimteam schließlich mit 55:49 und konnte das Ergebnis bis zum Ende der Partie sogar noch auf 71:63 hochschrauben.

Mit 14 Punkten hat Meynadier erheblichen Anteil am Erfolg der Royals, die jetzt den siebten Rang in der Tabelle der DBBL belegen.





