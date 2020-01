Erstmals in der Geschichte des Novotel-Cups im Volleyball haben sowohl die Luxemburger Männer als auch die Frauen bei der gleichen Ausgabe den Turniersieg geholt.

Männer und Frauen feiern Titel beim Novotel-Cup

(DW/jg) - Die Männer wussten beim Novotel-Cup schon vor dem letzten Spiel am Sonntagabend gegen Island, dass sie den Novotel-Cup gewonnen hatten. Die zwei klaren 3:0-Siege zuvor gegen England und Schottland reichten zum Turniersieg.



Auch gegen Island war Luxemburg favorisiert, machte es aber spannend. In der gut besetzten Arena der Coque setzte man sich im ersten Satz knapp mit 26:24 durch. Im zweiten Durchgang liefen Zuidberg und Co. einem Drei-Punkte-Rückstand hinterher (13:16). Beim 20:20 glichen sie erstmals aus und behaupteten sich schließlich wieder knapp mit 28:26.

Im dritten Satz zog Luxemburg den Isländern zunächst davon und es sah diesmal nach einem deutlicheren Durchgang aus. Doch die Isländer kämpften sich wieder beim Stand von 19:20 heran. Das Team von Trainer Pompiliu Dascalu behielt aber schließlich mit 25:22 die Oberhand und feierte den dritten 3:0-Sieg im dritten Spiel.



Frauen ebenfalls unbesiegt



Auch für die Frauen ist das Turnier mit drei Siegen in drei Spielen optimal verlaufen. Unbesiegt stürmten die Spielerinnen von Trainer Herman Vleminckx zum Turniersieg.

Der Jubel bei Luxemburgs Volleyballfrauen war groß. Foto: Christian Kemp

Zum Auftakt am Freitag wankte das FLVB-Team gegen England nur im ersten Satz, letztendlich feierten Braas und Co. aber dennoch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg (27:25, 25:14, 25:18).

Auch am Samstag hatten Luxemburgs Frauen keine ernsthaften Probleme, um sich mit 3:0 gegen Schottland zu behaupten (25:16, 25:21, 25:15).

Am Sonntagnachmittag bildete die Partie gegen die Isländerinnen den Abschluss. Und auch dort waren die FLVB-Frauen das bessere Team. Zwar musste man beim 3:1 den ersten Satz abgeben, dennoch setzten sich Teso, Frisch und Co. in einer durchaus spannenden Partie mit 25:15, 16:25, 27:25, 25:22 durch.