Madagaskar fordert FLF-Auswahl

Jan MORAWSKI

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft hat einen neuen Testspielgegner: Am Sonntag, dem 2. Juni, trifft die FLF-Auswahl auf Madagaskar. Das teilte der Verband am Montag mit. Auf welchem Rasen das Team von Trainer Luc Holtz den Afrika-Cup-Teilnehmer herausfordert, ist noch nicht bekannt.



Das erste Spiel in der EM-Qualifikation gegen Litauen im Stade Josy Barthel findet bereits am Freitag, dem 22. März statt. Am 7. Juni, also unmittelbar nach dem Test gegen Madagaskar, spielt Luxemburg dann in Litauen.