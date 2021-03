Die zwei Teams aus der Premier League haben gute Chancen, das Halbfinale der Europa League zu erreichen. Auf den niederländischen Spitzenclub Ajax wartet eine schwere Aufgabe.

Machbare Europa-League-Lose für Engländer

Die zwei Teams aus der Premier League haben gute Chancen, das Halbfinale der Europa League zu erreichen. Auf den niederländischen Spitzenclub Ajax wartet eine schwere Aufgabe.

(dpa) - Topfavorit Manchester United hat für das Viertelfinale der Europa League einen machbaren Gegner zugelost bekommen. Der Traditionsclub aus der englischen Premier League trifft in der Runde der letzten Acht auf den spanischen Fußball-Erstligisten FC Granada, wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab.

Der FC Arsenal spielt in den beiden Begegnungen am 8. und 15. April gegen Slavia Prag. In den weiteren Duellen stehen sich Ajax Amsterdam und AS Rom sowie Tottenham-Besieger Dinamo Zagreb und der FC Villarreal gegenüber.

Die Halbfinals sind am 29. April und 6. Mai.

Am Donnerstag war sowohl Gerson Rodrigues mit Dynamo Kiew als auch Christopher Martins mit den Young Boys Bern ausgeschieden.

Europa League - Viertelfinale Granada - Manchester United FC Arsenal - Slavia Prag Ajax - AS Rom Dinamo Zagreb - Villarreal Halbfinale Granada/Manchester United - Ajax/AS Rom Dinamo Zagreb/Villarreal - Arsenal/Slavia Prag

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.