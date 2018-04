Volleyball-Nationalspielerin Annalena Mach wird in der kommenden Saison eine neue Herausforderung beginnen. Nach vier Jahren verlässt sie den VC Wiesbaden.

Mach verlässt Wiesbaden

Nach vier Jahren ist die Ära beim VC Wiesbaden für Nationalspielerin Annalena Mach vorerst beendet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird die Luxemburgerin den Bundesligisten im Sommer verlassen. Sie ist eine von fünf Spielerinnen, die sich eine neue Herausforderung suchen.

Nach ihrem Kreuzbandriss im Dezember will Mach erst einmal ganz gesund werden, während sie nach Vereinsangaben ihr Biologiestudium an der Universität Frankfurt abschließen will. Wo die 22-Jährige künftig spielen wird, ist noch nicht bekannt.

"Alle Spielerinnen haben großen Anteil an den sportlichen Erfolgen in den letzten beiden Jahren. Dafür danken wir ihnen sehr herzlich und wünschen ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute", sagt Geschäftsführerin Nicole Fetting.



Wir sagen Servus zu fünf tollen Spielerinnen: Annalena, Irina, Lia-Tabea, Dora, Tanja Sredic werden uns in diesen Sommer verlassen. Danke für die tollen Momente, die Ihr uns geschenkt habt! https://t.co/z9yzD5VKBQ #vcwfamilie — VC Wiesbaden (@VCWiesbaden) April 13, 2018