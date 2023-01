Die Luxemburger Volleyballer dürfen einen Doppelerfolg beim Novotel-Cup feiern. Die Männer verlieren sogar keinen einzigen Satz im Turnier.

Novotel Cup

Nach den Frauen schnappen sich auch die Männer den Pokal

André KLEIN Die Luxemburger Volleyballer dürfen einen Doppelerfolg beim Novotel-Cup feiern. Die Männer verlieren sogar keinen einzigen Satz im Turnier.

Die Luxemburger Volleyball-Männer tun es den Frauen gleichen und gewinnen nur wenige Stunden nach dem Triumph der Frauen auch den Pokal beim Novotel-Cup. Einziger Unterschied: Während die Frauen einen Satz im Turnier abgeben musste, behalten die Männer eine reine Weste.

Die deutsche U20-Auswahl konnte den Luxemburger nur wenig entgegenzusetzen, zog sich beim 25:21 im ersten Satz aber noch gut aus der Affäre.

Am Ende jubelten die Luxemburger. Foto: Christian Kemp

Im zweiten Durchgang schalteten die Spieler von Trainer Pompiliu Dascalu einen Gang höher, und entschieden diesen mit satten zehn Punkten Vorsprung für sich (25:10). Da zu diesem Zeitpunkt bereits wegen der Drei-Punkte-Regel zwei Punkte sicher waren, war der Turniersieg bereits vor Spielende perfekt.

Der Trainer ging jedoch kein Risiko ein, schickte zum dritten Durchgang seine A-Mannschaft aufs Feld, die mit einem 25:20 den Deckel auf die Partie und den Turniersieg perfekt machte

Frauen überzeugen gegen Deutschland

Am Vormittag spielten bereits die FLVB-Frauen. In ihrem letzten Spiel beim Novotel-Cup krönen sich die Luxemburger Volleyballerinnen und schlagen die deutsche U19-Auswahl mit 3:1. Der dritte Sieg in der dritten Begegnung bedeutete gleichzeitig den Turniersieg und die Titelverteidigung beim Heimturnier.

Nach den Männern feiern auch die Frauen einen Sieg gegen England Nach zwei Siegen aus zwei Spielen haben die FLVB-Frauen und Männer am Sonntag jeweils die Chance den Novotel-Cup zu gewinnen.

Die jungen Luxemburgerinnen starteten stark in die Partie und konnten den ersten Satz souverän mit 25:20 für sich entscheiden. Auch im zweiten Durchgang lief zunächst alles nach Plan. Nach einer schnellen 10:7-Führung versuchte der deutsche Trainer den Spielfluss von Schneider und Co. zu stören. Dies gelang und der Gegner glich mit einem 25:21 aus.

Die luxemburgischen Volleyballerinnen feierten den Triumph beim Novotel-Cup ausgelassen. Foto: Christian Kemp

Luxemburg antwortete jedoch prompt und ging nach einem 25:18 wieder in Führung. Die FLVB-Spielerinnen nahmen den Schwung mit in den vierten Durchgang, gewannen diesen mit 25:17 und feierten anschließend mit ihren Fans in der Coque die nicht für selbstverständlich gehaltene Titelverteidigung.

Im Anschluss um 17:30 Uhr haben die Männer gegen die deutsche U20-Auswahl ebenfalls die Chance, das Turnier zu gewinnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.