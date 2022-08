Die FLVB-Auswahl verabschiedet sich mit einer überzeugenden Leistung aus der EM-Qualifikation

EM-Qualifikation

Luxemburgs Volleyballer stellen Montenegro vor Probleme

Bob HEMMEN Die FLVB-Auswahl verabschiedet sich mit einer überzeugenden Leistung aus der EM-Qualifikation

Drei Tage nach dem Sieg gegen Island hat Luxemburgs Volleyball-Nationalmannschaft den großen Favoriten aus Montenegro in der Coque zumindest vor Probleme stellen können. Am Samstagabend freuten sich Yannick Zuidberg und Co. beim 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 13:25) über einen Satzgewinn.

Luxemburg gewinnt auch das Rückspiel gegen Island Luxemburgs Volleyball-Männer haben in der EM-Qualifikation im fünften Spiel den zweiten Sieg errungen.

Schon zu Beginn der Partie wehrten sich die Gastgeber, die sich in den ersten beiden Durchgängen nur knapp geschlagen geben mussten.

Im dritten Satz setzten sich die Luxemburger dann durch, bevor Montenegro für die Entscheidung sorgte.

Für die FLVB-Auswahl bleibt es damit in der Gruppe D der EM-Qualifikation bei zwei Siegen. Die Luxemburger hatten sich in beiden Begegnungen gegen Island behauptet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.