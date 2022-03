Die U17-Junioren der FLF unterliegen in der EM-Qualifikation knapp dem Favoriten aus Frankreich, doch der nächste Hochkaräter wartet bereits.

Fußball

Luxemburgs U17-Auswahl liefert Frankreich einen harten Kampf

André KLEIN Die U17-Junioren der FLF unterliegen in der EM-Qualifikation knapp dem Favoriten aus Frankreich, doch der nächste Hochkaräter wartet bereits.

Trotz eines starken Auftritts stehen die Luxemburger U17-Nationalspieler am Ende des Tages mit leeren Händen da. Im ersten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2022 in den Niederlanden unterlag man zu Hause in Hesperingen der Mannschaft aus Frankreich mit 0:2

Die spannende Aufgabe von Rekordnationalspieler Mario Mutsch Der ehemalige Fußballer Mario Mutsch trifft als Trainer der U17-Auswahl in den kommenden Tagen auf interessante Gegner.

In der ersten Begegnung der Gruppe 5 erzielten Mathys Tel (19.') und Desire Doue (54.') die Treffer für die französische Auswahl, die durch den Sieg vorerst die Tabellenführung übernimmt.

Die Begegnungen mit Russland, das ursprünglich ebenfalls in einer Gruppe mit den Kickern aus dem Großherzogtum spielen sollte, wurden aus politischen Gründen abgesagt.

Mario Mutsch trifft mit seiner Mannschaft am Dienstag auf England. Foto: Stéphane Guillaume

Derweil dürfte das Spiel gegen den nächsten Gruppengegner erneut zu einer Herkulesaufgabe werden, trifft dort die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch am Dienstag (18 Uhr) in Weidingen auf den englischen Nachwuchs. Zuvor spielen die Three Lions am Samstag (16 Uhr) in Hesperingen gegen Frankreich.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.