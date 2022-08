In der EM-Qualifikation muss sich Luxemburgs Volleyball-Nationalteam der Männer gegen Portugal geschlagen geben.

Volleyball

Luxemburgs Männer verpassen den Satzgewinn

Joe GEIMER In der EM-Qualifikation muss sich Luxemburgs Volleyball-Nationalteam der Männer gegen Portugal geschlagen geben.

Dass Portugals Volleyball-Männer im Duell mit Luxemburg die Favoritenrolle bekleiden würden, war auch vor dem Duell am Samstagabend in der Coque schon klar. Im Hinspiel hatte sich die Mannschaft aus dem Südwesten Europas in der EM-Qualifikation mit 3:0 nach Sätzen gegen das Team aus dem Großherzogtum durchgesetzt.

Das Ziel der Luxemburger war im Rückspiel klar: Ein Satzgewinn sollte her. Das sollte allerdings nicht klappen. Chris Zuidberg und Co. hielten zwar phasenweise gut mit und konnten die einzelnen Durchgänge lange ausgeglichen gestalten, doch in den entscheidenden Momenten blieb Portugal souverän.

Nach 72 Minuten durften die Gäste jubeln. 17:25, 16:25, 20:25 heißt es aus Sicht der Luxemburger. Für das Team von Trainer Pompiliu Dascalu war es in der Gruppe D die dritte Niederlage im vierten Spiel.

Weiter geht es am Mittwoch und am Samstag mit den jeweils zweiten Duellen gegen Island und Montenegro. Beide Partien beginnen um 19 Uhr im Gymnase der Coque.

