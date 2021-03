In der ersten Partie der Qualifikation zur Handball-WM in Spanien müssen sich Luxemburgs Frauen gegen Israel geschlagen geben.

Luxemburgs Handball-Frauen kämpfen, doch das reicht nicht

Joe GEIMER In der ersten Partie der Qualifikation zur Handball-WM in Spanien müssen sich Luxemburgs Frauen gegen Israel geschlagen geben.

Die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Spanien, die im Dezember 2021 geplant ist, begann am Freitag für Luxemburgs Handballfrauen mit einem Duell gegen Israel. Unter dem Strich steht eine Niederlage zu Buche. Mit 18:22 verlieren Tina Welter und Co. gegen die Israelinnen, die keineswegs übermächtig waren.

In der ersten Halbzeit waren die Luxemburgerinnen vor allem im Angriff zu ungefährlich und vergaben viele Torchancen. Hinzu kamen einige technische Fehler, so dass sich die Gegnerinnen aus Israel, denen auch etliche Ungenauigkeiten unterliefen, nach 30 Minuten eine 11:6-Führung herausspielen konnten.

Aufholjagd des FLH-Teams

Nach der Halbzeitpause zeigten sich Kim Wirtz und Co. verbessert. In der Abwehr packte man resolut zu und plötzlich begannen die Israelinnen zu schwimmen. Das Team von Adrian Stot kämpfte sich zurück in die Partie. Nach 48 Minuten lag man nur noch eine Tor in Rückstand (15:16).

Dann jedoch häuften sich wieder die Ungenauigkeiten im Luxemburger Spiel. Israel setzte sich auf 19:15 und dann auf 21:18 ab. Letztendlich kämpften die Luxemburgerinnen tapfer, dennoch konnten sie die 18:22-Niederlage nicht verhindern. Erfolgreichste Luxemburger Werferin war Joy Wirtz mit fünf Toren.

Bereits am Samstag um 18 Uhr folgt in der Coque das Duell mit der Ukraine. Abschließend geht es am Sonntag gegen die Slowakei (18 Uhr).

