Fußball

Luxemburgs Frauen verlieren zweistellig

Andrea WIMMER Gegen Europameister England hat die FLF-Auswahl keine Chance. Das Resultat ist 0:10 wie im Hinspiel.

Zum Abschluss der WM-Qualifikation haben Luxemburgs Fußballfrauen im ungleichen Duell mit Europameister England viel einstecken müssen. Die Nationalmannschaft um Kapitänin Laura Miller unterlag dem haushohen Favoriten am Dienstagabend in Stoke-on-Trent 0:10. Dies war auch das Resultat des Hinspiels gewesen.

Luxemburgs Kapitänin Laura Miller (l.) verteidigt den Ball gegen zwei Engländerinnen. Foto: AFP

Die in Topbesetzung angetretenen Engländerinnen legten beim ersten Heim-Auftritt nach dem Gewinn des EM-Titels vor gut 24 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion energisch los. Bayern-München-Spielerin Georgia Stanway eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter (12.‘) und traf später in der ersten Halbzeit erneut (26.‘). Alessia Russo (18.‘), Rachel Daly (48.‘) und Bethany Mead (40.‘) sorgten zudem für den Halbzeitstand von 5:0.

Englands Bethany England (19) konnte Luxemburgs Torhüterin Lucie Schlimé zweimal überwinden. Foto: AFP

Die FLF-Auswahl, die auf die gesperrten Amy Thompson und Marta Estevez verzichten musste, konnte die starke englische Offensive auch nach der Pause kaum stoppen. Torhüterin Lucie Schlimé und die Verteidigerinnen vereitelten zwar zahlreiche Chancen, doch die Europameisterinnen trafen weiter. Die eingewechselte Bethany England (48.‘/90+2.‘), Nikita Parris (59.‘), Ella Toone (73.‘/Foulelfmeter) und Lauren Hemp (90.‘) waren als Torschützinnen erfolgreich.

Insgesamt war Luxemburg in der Kampagne mit neun Punkten als Vierter der Gruppe D deutlich besser als erwartet. Gruppensieger England hat die herausragende Bilanz von 30 Punkten aus zehn Spielen und einer Tordifferenz von 80:0.

