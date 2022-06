Die FLF-Auswahl unterliegt im Testländerspiel gegen den EM-Teilnehmer deutlich.

Fußball

Luxemburgs Frauen verlieren in Belgien

Andrea WIMMER Die FLF-Auswahl unterliegt im Testländerspiel gegen den EM-Teilnehmer deutlich.

Luxemburgs Fußballfrauen verabschieden sich mit einer wenig überraschenden Niederlage in die Sommerpause. Die Nationalmannschaft um Kapitänin Jill de Bruyn verlor das Testländerspiel gegen den EM-Teilnehmer Belgien am Dienstag in Lier mit 1:6.

Für de Bruyn war das Duell in der flämischen Stadt im Nachbarland der letzte Einsatz als Nationalspielerin. Die 28-Jährige hatte ihr Karriere-Ende schon länger angekündigt. Stammkapitänin Laura Miller konnte im Herman-Vanderpoorten-Stadion verletzungsbedingt nicht spielen.

Die Luxemburgerinnen gerieten früh in Rückstand. Davinia Vanmechelen erzielte den ersten Treffer für die Gastgeberinnen nach einer Viertelstunde. Doch dann setzte sich die erst 16-jährige Caroline Jorge gegen die belgische Verteidigung durch und glich zum 1:1 (34.') aus.

Die Luxemburgerinnen feiern ihr einziges Tor, das Caroline Jorge erzielt. Foto: Paul Krier

Lange währte die Freude nicht. Kurz vor der Pause erhöhten Vanmechelen (44.') und Amber Tysiak (45.+4.') auf 3:1 für Belgien. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Vanmechelen (48.'), die FLF-Torhüterin Lucie Schlimé überwand. Sie gab auch die Vorlage zum zweiten Kopfballtor von Tysiak (72.‘). Jassina Blom (81.') traf zum 6:1-Endstand.

Belgien – Luxemburg 6:1 (3:1) Belgien: Lemey, van Kerkhoven (46.' Onzia), Tysiak, Wijnants, Eurlings, Vanmechelen, Vangheluwe (66.' Blom), Minnaert, Tison, Deloose (46.' Janssens), Missipo (66.' Vande Velde) Luxemburg: Schlimé, dos Santos, Becker (69.' M. Lourenco), Correia, Estevez, Soares (69.' Kirps), Schmit (61.' Kocan), de Bruyn (52.' J. Lourenco), Jorge (61.' Albert), Havé (52.' Delgado), Thompson Torfolge: 1:0 Vanmechelen (15.'), 1:1 Jorge (34.'), 2:1 Vanmechelen (44.'), 3:1 Tysiak (45.+4.'), 4:1 Vanmechelen (48.'), 5:1 Tysiak (72.'), 6:1 Blom (81.') Gelbe Karten: Havé, dos Santos (Luxemburg) Besondere Vorkommnisse: Im Luxemburger Team fehlt Miller verletzt. De Bruyn beendet ihre Fußballkarriere nach dem Länderspiel. Schiedsrichterinnen: Byrne, Carney, Briggs

Die Red Flames, wie sich das belgische Frauenteam nennt, bereiten sich derzeit mit mehreren Testspielen auf die Europameisterschaft in England vor, die am 6. Juli beginnt. Sie treffen dort in der Gruppe D auf Island, Frankreich und Italien.

Die Luxemburgerinnen haben nun Fußballpause. Im September stehen die WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und England für sie auf dem Programm, auch die nationale Liga beginnt dann wieder.

