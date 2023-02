Die durch Ausfälle geschwächte Basketball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen den Spitzenreiter der Gruppe H keine Chance.

Basketball

Luxemburgs Frauen verlieren deutlich gegen Italien

Andrea WIMMER Die durch Ausfälle geschwächte Basketball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen den Spitzenreiter der Gruppe H keine Chance.

In der EM-Qualifikation haben Luxemburgs Basketballfrauen eine deutliche Niederlage gegen Italien hinnehmen müssen. Wenig überraschend hatte der Außenseiter am Donnerstag im Heimspiel gegen den Gruppenfavoriten beim 51:109 keine realistische Chance.

Die Nationalmannschaft um Kapitänin Nadia Mossong musste zahlreiche Ausfälle kompensieren. In der Coque in Kirchberg hielten die Gastgeberinnen in den ersten sieben Minuten der Partie noch gut mit (11:13), doch am Ende des ersten Viertels hieß es schon 13:24. Zur Halbzeit lagen sie vor 624 Zuschauern gegen die groß gewachsenen Italienerinnen mit 25:49 zurück.

Entmutigen ließen sie sich nicht. Nach der Pause verkürzten sie den Rückstand zwischenzeitlich etwas. Italien behielt aber ohne Probleme die Oberhand. Ins Schlussviertel startete der Favorit mit 31 Punkten Vorsprung. Am Ende wurden daraus 58 Zähler. Für Luxemburg waren Mandy Geniets (16) und Ehis Etute (14) die besten Werferinnen.

Für die FLBB-Auswahl war es in der Gruppe H die vierte Niederlage im fünften Spiel. Die Kampagne für die EM 2023 in Slowenien und Israel endet am Wochenende. Der ungeschlagene Spitzenreiter Italien ist für die Endrunde qualifiziert. Luxemburg trifft zum Abschluss am Sonntag (19 Uhr) auswärts auf die Slowakei.

