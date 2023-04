In der Hauptrunde der EM-Qualifikation spielt Luxemburgs Nationalmannschaft gegen Schweden, Island und die Färöer. Die Kampagne beginnt im Oktober.

Handball

Luxemburgs Frauen treffen auf ein nordisches Trio

Andrea WIMMER In der Hauptrunde der EM-Qualifikation spielt Luxemburgs Nationalmannschaft gegen Schweden, Island und die Färöer. Die Kampagne beginnt im Oktober.

Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft der Frauen kennt nun ihre Gegner in der Qualifikation für die nächste Europameisterschaft. Die FLH-Auswahl trifft in der Gruppe sieben auf drei Mannschaften aus dem Norden. Schweden ist als EM-Fünfter der Favorit, außerdem spielt Luxemburg gegen Island und die Färöer. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag.



Die Mannschaft um Kapitänin Tina Welter dürfte klarer Außenseiter sein. Die Luxemburgerinnen nehmen zum ersten Mal an einer Hauptrunde teil. Bislang spielten sie lediglich in Vorqualifikationen. Diese erste Phase der Kampagne, die für Anfang April vorgesehen war, fiel diesmal wegen eines kleineren Teilnehmerfeldes aus. Die Gruppenphase beginnt im Oktober 2023 und endet im April 2024. Die EM-Endrunde findet im November und Dezember 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz statt.

