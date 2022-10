Erstes Spiel, erster Sieg: Luxemburgs Tischtennis-Frauen starten optimal in die EM-Qualifikation.

Tischtennis

Luxemburgs Frauen siegen in der EM-Qualifikation

Joe GEIMER Erstes Spiel, erster Sieg: Luxemburgs Tischtennis-Frauen starten optimal in die EM-Qualifikation.

Dass Luxemburgs Tischtennis-Nationalteam der Frauen zur europäischen Elite zählt, untermauerten sie vor wenigen Wochen nich zuletzt mit dem sehr starken Auftritt bei der Weltmeisterschaft in China. Dort scheiterten Ni Xia Lian und Co. erst im Achtelfinale.

Am Donnerstagabend starteten die Spielerinnen von Trainer Tommy Danielsson in die erste Phase der Qualifikation zu den Team-Europameisterschaften im kommenden Jahr im schwedischen Malmö. Gespielt wird in einer Dreiergruppe, in der es die Luxemburgerinnen mit Serbien und Österreich zu tun bekommen.

Und mit dem Auftakt kann das FLTT-Team sehr zufrieden sein. Im serbischen Novi Sad setzte sich Luxemburg mit 3:1 gegen das Heimteam durch. Auf Spitzenspielerin Ni (Weltranglistenposition: 40) war wieder einmal Verlass. Die 59-Jährige siegte jeweils mit 3:1 gegen Sabina Surjan (110) und Izabela Lupulesku (112). Ein Ausrufezeichen konnte Tessy Gonderinger (302) setzen, die sich nach 0:1-Satzrückstand noch mit 3:1 gegen die um fast 200 Plätze besser klassierte Andrea Todorovic (121) behaupten konnte.

Nur Sarah De Nutte (68) musste eine Niederlage einstecken. Sie verlor mit 0:3 gegen Surjan.

Für das FLTT-Team geht es am 19. Dezember weiter. Dann treffen Luxemburgs Frauen vor eigenem Publikum und wahrscheinlich in der Coque auf den Gruppenfavoriten Österreich um Spitzenspielerin Sofia Polcanova (11). Die Rückspiele gegen Serbien und Österreich finden erst 2023 statt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.