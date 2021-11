Ni Xia Lian und Sarah De Nutte starten bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in den USA. Vor allem im Doppel haben die beiden viel vor.

Tischtennis-WM

Luxemburgs Erfolgsduo schlägt in Texas auf

Für die besten Tischtennisspielerinnen des Landes wird es ab diesem Dienstag in den Vereinigten Staaten ernst. In Houston im US-Bundesstaat Texas sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft nur jeweils 128 Teilnehmer bei den Frauen und Männern qualifiziert. Im Doppel treten 64 Paarungen gegeneinander an. Eine davon kommt aus Luxemburg – und will nicht nur mitspielen, sondern auch erfolgreich sein.

Die beiden Olympia-Teilnehmerinnen Sarah De Nutte (Weltranglistenposition: 79) und Ni Xia Lian (40) sind mit der Referenz einer EM-Bronzemedaille aus dem Jahr 2018 über den Großen Teich gereist. Bei der vergangenen WM in Budapest (H) schafften es De Nutte, die am Sonntag 29 Jahre alt wurde, und ihre exakt 29 weitere Jahre ältere Teamkollegin ins 1/16-Finale.

„Wir spielen in der ersten Runde gegen Kanada“, erklärt De Nutte. „Ich weiß nicht, wie stark die beiden zusammen sind, aber ich denke, dass wir das schaffen können.“ Zhang Mo und Xu Joyce (39/350) fordern das Duo aus dem Großherzogtum am Mittwoch heraus.

Bereits am Dienstagabend startet Ni in die Einzelkonkurrenz. Nach ihrem Finaleinzug vor einer Woche beim WTT-Contender-Turnier im slowenischen Novo Mesto strotzt die gebürtige Chinesin vor Selbstvertrauen. Ab 20.30 Uhr Luxemburger Zeit ist Ni gegen Jamila Laurenti aus Italien in der Favoritenrolle.

Hartes Los in Runde eins

Nur wenig später (am Mittwoch ab 1.40 Uhr) geht De Nutte an den Tisch. Bei der Auslosung erwischte die mehrfache Landesmeisterin mit der Ungarin Dora Madarasz (64) eine starke Gegnerin. „Die Auslosung ist ziemlich schwer, aber nicht unmöglich“, sagt De Nutte. Dabei denkt sie an die Champions League mit ihrem Club Saint-Quentin zurück. Anfang November verlor das Team aus Frankreich gegen Cartagena (E) – und De Nutte unterlag eben jener Madarasz mit 1:3.

„Ich werde mich voll auf diese Partie konzentrieren“, kündigt die Profispielerin an. Insgesamt peilt De Nutte einen Platz unter den besten 32 an: „Ich möchte weiter kommen als die vergangenen Male.“ Betreut wird das Luxemburger Duo von Tommy Danielsson, dem Partner von Ni Xia Lian.

Dass nur die Luxemburger Frauen in Houston dabei sind, liegt nicht an der fehlenden Qualität ihrer männlichen Kollegen. Denn auch Landesmeister Eric Glod (212) war im Doppel (mit Tamas Lakatos/H/167) und Mixed (mit De Nutte) für die WM qualifiziert. Doch leider verletzte sich der 28-Jährige in der vergangenen Woche in Slowenien und musste seine Teilnahme kurzfristig absagen.

