Während die Männer im Halbfinale knapp scheitern, dürfen Bridget Yoerger und Co. im September nach Israel.

Finalsieg gegen Aserbaidschan

Luxemburgs 3x3-Frauen qualifizieren sich für die EM

Bob HEMMEN Während die Männer im Halbfinale knapp scheitern, dürfen Bridget Yoerger und Co. im September nach Israel.

Cathy Schmit, Nadia Mossong, Lisa Jablonowski und Birdget Yoerger haben es geschafft. Zwei Wochen nach dem Triumph bei den JPEE konnten sich Luxemburgs 3x3-Frauen für die EM qualifizieren.

Cathy Schmit hat eine alte Leidenschaft neu entdeckt Die Basketballerin nimmt aus Malta ihre nächste Goldmedaille mit nach Hause. Diesmal triumphiert sie nicht in der Halle.

Am Sonntag behauptete sich das von Vincent Gevrey trainierte Team in Limassol auf Zypern zunächst im Halbfinale mit 14:9 gegen Irland, um anschließend Aserbaidschan im Finale des Qualifikationsturniers mit 9:6 zu bezwingen. Die Endrunde wird vom 5. bis 7. September in Jerusalem ausgetragen.

Die Männer werden dann nicht vor Ort sein. Victor Stein, Scott Morton, Christophe Laures und Vic Heuschling haben in der Qualifikation das Halbfinale gegen Irland knapp mit 11:12 verloren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.