Luxemburgische Studenten freuen sich auf das Tournoi de Noël

"Coupes Universitaires" im Fußball Uni.lu wird Favoritenrolle gerecht

Am zweiten Turniertag der „Coupes universitaires“ wurde am Dienstag das Fußballturnier ausgetragen. Nachdem sich am Montag die Kölner Studenten sowohl im Basketball als auch im Volleyball durchsetzen konnten, behielt im Fußball die Mannschaft der Uni.lu die Oberhand.