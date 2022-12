Im Basketball und im Volleyball gibt es beim Tournoi de Noël zwei souveräne Siegerteams.

Tournoi de Noël

Luxemburgische Studenten aus Köln und Brüssel nicht zu stoppen

Die ersten Sieger der diesjährigen Ausgabe des Tournoi de Noël stehen fest. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren das beliebte und traditionsreiche Weihnachtsturnier der Luxemburger Studenten ins Wasser gefallen war, wurde am Dienstag auf dem Campus Geesseknäppchen wieder um Punkte und Körbe gekämpft. Die zahlreichen eingeschriebenen Studentenvereinigungen stellten ihr Können im Basketball und Volleyball unter Beweis.

Im Basketball hatten sich 13 Mannschaften angemeldet. Letztendlich setzten sich die Studenten aus Zürich, Köln und Aachen in ihren Vorrundengruppen durch und kämpften schließlich um den Gesamtsieg. Im entscheidenden Duell behielten die Kölner mit 35:31 die Oberhand gegen die Schweizer Rivalen. Auch gegen Aachen blieb die Truppe aus der Domstadt ohne Niederlage, sodass unter dem Strich ein ungefährdeter Sieg heraussprang.

In der Vorrunde waren die Kölner in drei Spielen ebenfalls ohne Niederlage geblieben. Am Triumph von Yann Besch, Chiara Bettendorff, Jo Di Giambattista, Fränk Jacoby, Jil Jeanpierre, Jamie Kappler, Tom Nesser, Charlie Neyens, Noémie Ries, Angela Ruppert und Bob Wagner gibt es demnach nichts zu deuteln.

Beim Volleyball behielten die luxemburgischen Studenten aus Brüssel am Ende die Oberhand. Foto: Stéphane Guillaume

Ganze 22 Studentenvereinigungen hatten sich für das Turnier im Volleyball angemeldet – ein sehr ansehnlicher Erfolg. Fünf Mannschaften qualifizierten sich am Morgen in den Begegnungen der Vorrunde für die Finalgruppe: Brüssel, Innsbruck, Freiburg, Aachen und München sollten den Sieger untereinander ausmachen.

Die Studenten und Studentinnen aus der belgischen Hauptstadt hatten das bessere Ende zu ihren Gunsten. Vier Siege in vier Partien der Finalgruppe verdeutlichen, dass Felix Altwies, Charel Dahm, Lynn de Carvalho, Claire de Carvalho, David Felbes, Hugo Ferreira und Yann Hansen die beste Mannschaft waren.

Im entscheidenden Spiel gegen die zweitplatzierte Truppe aus Innsbruck setzte sich Brüssel knapp mit 15:13 durch, auch gegen Freiburg (18:14), Aachen (16:11) und München (20:10) behielten die Belgier in den wichtigen Momenten die Nerven und konnten sich von ihren Anhängern feiern lassen.

Das Feiern und der soziale Aspekt kommen beim Tournoi de Noël ohnehin nie zu kurz. Für viele geht es einfach auch nur darum, die Freunde und Kollegen der anderen Universitäten zwischen Weihnachten und Neujahr endlich wiederzusehen.

Gemischte Mannschaften waren beim Tournoi de Noël ausdrücklich erlaubt. Foto: Stéphane Guillaume

Am Mittwoch wird das Zusammenkommen fortgesetzt. Das Tournoi de Noël wird mit dem Fußballturnier abgeschlossen. Von 9 Uhr an geht es in den diversen Sporthallen des Campus Geesseknäppchen, um Tore und Punkte. Die Finalspiele beginnen um 14 Uhr.

